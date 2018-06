SUUR GRAAFIK: kui palju rohkem maksis Eesti Energia Nelja Energia eest võrreldes 25 sarnase tehinguga Euroopas?

«Anonüümsetele allikatele tuginedes on meedias kõlanud kultiveeritud ka ülemaksmise müüti Nelja Energia omandamise tehingu puhul,» ütleb Eesti Energia juht Hando Sutter täna Postimehe arvamusloos. Ta märgib, et selliste suurte tehingute puhul on pakkumise aluseks alati põhjalik analüüs, mille käigus võetakse huvipakkuv ettevõte mutriteks ja seibideks lahti.

«Loomulikult tegi ka Eesti Energia väga põhjaliku analüüsi ja pakkusime Nelja Energia eest mõistlikku hinna. Anonüümsetele allikate poolt mõnele ajakirjanikule ette söödetud väited, justkui oleks Eesti Energia pakkumine teisi kaks korda ületanud, on lihtsalt labane vale,» lisab Sutter.

Postimees on seni kirjutanud, et Eesti Energia pakkumine oli vähemalt 100 miljoni ehk viiendiku võrra kõrgem, kui teiste pakkujate oma. Ka oleme märkinud, et väidetavalt oli üks pakkumine kaks korda väiksem, kui oli Eesti Energia oma.

Täna on Postimehe käsutuses aga põhjalikud andmed 25 viimastel aastatel Euroopas tehtud tuuleenergiatehingu kohta, kust ilmneb, et Eesti Energia maksis veerandi võrra kõrgemat hinda, kui on võrreldavate tehingute puhul keskmiselt makstud.

Vaata lähemalt juuresolevalt graafikult!

Teisipäeval ütles Hando Sutter Postimehele antud videointervjuus, et kindlasti ei pakkunud nad teistest pakkumisel osalenud ettevõtetest oluliselt kõrgemat hinda.

«Kui me vaatame neid tehinguid, mis on toimunud Euroopas ja siin ümberringi – kui me vaatame seda skaalat –, siis see hind, mis me nende varade eest maksime, ma arvan, et on üsna keskmine,» märkis Sutter. Küll aga tunnistas ta juba siis, et võib-olla oli neil, jah, võimalust teistest natuke rohkem maksta.

Kui Postimees küsis kolmapäeval Eesti Energiast, mis täpselt olid need tehingud, millega Eesti Energia end võrdleb, ütles ettevõtte meediasuhete juht Kaarel Kuusk, et nad võrreldavad end mitme siin piirkonnas viimasel ajal olnud tehinguga.

«Näiteks Baltcap müüs 2016. aastal kaks töötavat tuuleparki Lietuvos Energijale EV/EBITDA (ettevõtte väärtus jagatud kulumieelse ärikasumiga) tasemel 9-10 ning 1,7-1,9 miljonit EUR/MW,» tõi ta ühe näitena välja.

«Teine näide: IKEA omandas Leedus 2017. aastal tuulepargi, kus 1 MW hinnaks kujunes 2,2 miljonit eurot. Nelja Energia omandamise puhul oli ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhteks 10,9 ja megavati hinnaks kujunes 1,7 mln eurot,» lisas Kuusk.

Eesti Energia meediasuhete juht toonitas ka, et oluline vahe oli vaid see, et lisaks juba olemasolevatele varadele (tuulepargid, koostootmisjaamad ja pelletitehas), omandas Enefit Green ka Nelja Energia arendusportfelli. «Eelnevalt toodud Baltcapi ja IKEA näite puhul omandati vaid juba töös olev vara,» märkis Kuusk.

Kui oma 19. aprilli loos, kus rääkisime esimest korda Eesti Energia võimalikust huvist Nelja Energia ostu vastu, kirjutasime, et tehingust huvitatuid oli mitu ja toona oli meil andmeid viie pakkuja kohta, esitas tänaseks täpsustunud andmetel 20. aprilliks pakkumise kolm ettevõtet.

Postimees kirjutas teisipäeval juba Briti investeerimisettevõttest Ancala Partners, kes sarnaselt Eesti Energiaga Nelja Energia ostuks pakkumise tegi.

Kolmas pakkumise esitaja oli meie andmetel Leedu rahvuslik energiaettevõte Lietuvos Energija. Teise kahe ettevõtte pakkumine jäi tänaseks täpsustunud andmetel Eesti Energia pakkumisest 50 ja 100 miljoni euro võrra alla.