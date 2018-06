Jaan Männik: Eesti suurim probleem on liiga väikesed palgad

Männik osutas ka statistikaameti andmetele, et iga viies Eesti elanik elab suhtelises vaesuses. See tähendab, et nende inimeste elamistingimused on alla ühiskonna keskmist elatustaset. «Ma vaidlen absoluutselt vastu näiteks Eesti Panga presidendile Ardo Hanssonile, kes on öelnud, et me peame palgatõusu ohjeldama,» sõnas mees.