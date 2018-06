S&P langetas probleemsete pankade nimekirja kantud Deutsche Banki krediidireitingut

Krediidireitingu langetamine tuleb ajal kui Deutsche Bank on selle uue tegevjuhi Christian Sewingu juhtimisel alustanud ulatuslikku restruktureerimist, et taastada panga kasumlikus. Möödunud kuul teatas pank, et koondab osana muudatustest 7000 töökohta.

«Kuigi leiame, et juhatus võtab karme, ehkki ilmselt vältimatuid samme ja on pakkunud välja loogilise strateegia panga jätkusuutliku kasumlikuse taastamiseks keskpikas plaanis, on pank siiski silmitsi jätkuva alatootlikusega võrreldes selle konkurentidega, kellest mitmed on restruktureerimise juba läbi viinud,» teatas S&P.