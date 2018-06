Isegi Trumpi liitlased kritiseerivad tema tariifiotsust

«Tänased sammud võtavad sihikule Ameerika liitlased, samas kui me peaksime tegema nendega koostööd, et leida lahendus selliste riikide nagu Hiina ebaõiglasest kaubanduspraktikast põhjustatud probleemidele,» märkis Ryan, lisades, et kavatseb teha koos presidendiga tööd paremate variantide leidmiseks.