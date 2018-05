Eesti Panga analüütik Kaspar Oja ütles, et majanduskasv aeglustus esimeses kvartalis üle Euroopa. Aeglustumist on põhjendatud muuhulgas pikale veninud gripilaine ja streikidega. «Eestis mängib majanduskasvu aeglustumise juures rolli see, et majandus on juba jõudnud kõrgkonjunktuuri ning vaba ressurssi, mille arvelt kiirelt kasvada, on jäänud vähemaks,» nentis Oja.