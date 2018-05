Börs ei lase Olympicut minema

Arvestades Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride struktuuri ning neile kuuluva koguosaluse suurust, samuti kavandatud tehinguid, võib börsi hinnangul investorite huvid lugeda piisavalt kaitstuks juhul, kui investorid on piisavalt informeeritud ning kui neil on võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole.

“Kui vaatame tänast olukorda, siis on Olympicus sees 1400 väikeaktsionäri,” selgitas ta. “Seejuures räägitakse aga ettevõtte ühendamisest ja müügist. Kui ettevõte ei oleks kaubeldav börsil, oleks ta kindlasti vähem läbipaistev,” selgitas ta seda, miks noteerimise jätkamine on tähtis.

Olympicu väikeaktsionärid on avaldanud rahulolematust madala ülevõtmispakkumise üle, milleks oli 1,9 eurot aktsia eest. Olympicul on ca 5000 väikeaktsionäri, keda ülevõtupakkumise hind puudutab.

Investeerimispangandusettevõtte AS Redgate Capital partneri Mairo Kaseväli ütles juba märtsi lõpus, et on väga tõenäoline, et suur osa väikeaktsionäre Olympic Entertainment Groupi (OEG) ülevõtmispakkumisega ei nõustu.