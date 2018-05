USA kehtestab EL-ile terasetariifid, Brüssel vastab omapoolsete meetmetega

Kõnelused Kanada ja Mehhikoga Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe (NAFTA) muutmiseks on veninud aga «loodetust pikemaks» ning kuna pole teada millal need lõpevad, ei pikendata ka nende jaoks erandit, ütles Ross.

«See otsus teeb mu murelikuks. Euroopa Liit usub, et need USA ühepoolsed tariifid on põhjendamatud ning vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega. See on stiilipuhas protektsionism,» ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, märkides, et Euroopa Liit ei ole süüdi maailma terasesektori ülevõimsuses ning proovis USA kui partneriga koostööd teha.