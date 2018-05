Kaja Kallas ootab Nelja Energia tehingu kohta tõde

«Me ei tea seda numbrit tõesti, aga arvan, kui see plaan on lüüa kokku Enefit Energia ja Nelja Energia ja minna selle ettevõttega börsile, siis börsile minekul tehakse varade hindamine. Kui börs hindab need varad väga palju madalamale sellest, palju on praegu makstud, siis see on vastus,» ütles Kallas intervjuus Äripäevale.