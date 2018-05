FI juht: loodan klientide paremat tundmist ka Eesti pankadelt

"Põhjala pangad Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea ja SEB asutavad ühisettevõtte KYC lahendite väljatöötamiseks ja rakendamiseks, et efektiivsemalt juhtida rahapesu riski ning seonduvaid riske. Minu arvates väga tervitatav areng ja ootan/loodan samalaadset ühistegevust ka kohalikult pangandusturult," kirjutab Kessler sotsiaalmeedias.

Põhjamaa pangad plaanivad luua KYC ühisettevõtte Nordic KYC Utility, mille eesmärgiks on luua ühine KYC taristu, mis esialgu keskenduks suurtele ja keskmise suurusega äriklientidele Põhjamaades.

SEB Bank märkis, et viimastel aastatel on finantskuritegude võitlemisel omandanud kriitilise tähtsuse kliendiandmete töötlemise nõuetele vastamine. Praegune KYC protsess on aga klientide jaoks aeganõudev ning suurendab halduskoormust, mõjutades negatiivselt ka pankasid, aeglustades ülekandeid ja suurendades ka nende halduskoormust ja riske.