GRAAFIK: vastuoluline elektrituruseadus lõhestas valitsuserakonnad

Eilsel riigikogu täiskogu istungil läks teisele lugemisele elektrituruseadus, mida on menetletud juba 2012. aastast alates.

Kuigi valdkonna ettevõtjad tunnustavad, et sellega läheks Eesti lõpuks üle oksjonitel põhinevale taastuvenergia toetusskeemile, on nad väga kriitilised terve rea muude seadusse sissekirjutatud tingimuste osas, mis nende hinnangul ainult suurendaks riikliku energifirma Eesti Energia monopoli.

Etteheiteid on neil ka seaduseelnõu menetluse osas, kus viimasel kuul on nende hinnangul liiga rutakalt edasi tormatud, samas kui asjasse puutuvatele osapooltele laekuvad muudatused või info nende kohta üsna viimasel hetkel.

Loe lähemalt:

Seda, et üksmeel eelnõu osas puudus ka valitsuserakondadesse kuuluvate riigikogulaste seas, oli näha ka eile hääletamisele eelnenud arutelu ajal, kus mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluvad riigikogu liikmed juhtisid korduvalt tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele eelnõus.

Olemasoleva tootja mõiste ja puidu masspõletamine

«Siin oli juttu just nimelt sellest vana skeemi alla mahtumisest, et tootja peaks olema 31. detsembril 2016 alustanud tootmisseadmega tootmist, ühesõnaga, teinud midagi pöördumatut. Ma ei hakka siin seda nimekirja uuesti ette lugema, aga lisaks oli Euroopa Liidu Komisjoni materjali hulgas ka niisugune termin, et seesama tootja peab omama legal title to the land, ehk tegelikult peab omama õigust sellele maale ehitada,» kirjeldas Jaanus Marrandi (SDE).

Ta märkis, et see ei tähenda ostmist, aga tal peab olema õigus sinna maale ehitada. «Ja vaat see on tegelikult väga suur võtmeküsimus kogu selle vaidluse juures. Miks seda ei võiks olla õigusselguse saamiseks siin eelnõus kajastatud?» uuris Marrandi, lisades, et see annaks täiesti oluliselt teistsuguse dimensiooni, sest see on ka Euroopa Komisjoni materjali juures.

Sellele, et eelnõus on segi aetud maakasutus- ja ehitusõigus, on tähelepanu juhtinud ka taastuvenergiaorganisatsioonid, kelle sõnul on see jäänud täpselt määratlemata seetõttu, et näiteks Eesti Energia võimaliku Tootsi tuulepargi puhul puudub ettevõttel praeguse seisuga maakasutusõigus, samas on nad enda väitel seal juba alustanud ehitustegevusega.

Ka Marrandi järel sõna võtnud keskkonnakomisjoni juht Rainer Vakra (samuti SDE) juhtis tähelepanu veel täiendavatele probleemidele. «Ma usun, et me kõik oleme saanud täna, olgu selleks MTÜ või mõni muu organisatsioon, küsimuse, mis puudutab siis Eesti metsa tulevikku ja selle põletamist Narva elektrijaamas,» märkis riigikoguliige oma sõnavõtus, viidates vastuolulisele puidu masspõletamise taaslubamisele Narva põlevkivielektrijaamades.

«Vaatamata kõigile neile, kes räägivad, et metsa elektrijaamade vedamine ja seal ahju ajamine on taastuvenergeetika, siis 21. sajandil, ma olen seda korduvalt öelnud, tehnoloogia, mis on üle 200 aasta vana ehk aurukatlatehnoloogia, see ei ole tegelikult tänapäeval mingi taastuvenergeetika,» toonitas Vakra.

Hea näide halvast seadusloomest