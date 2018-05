Eestis kütab kirgi plaan hakata vangidele programmeerimist õpetama

Sild tõi näite, et Riigikaitse Edendamise Sihtasutus juba aastaid toetanud IT-õppe võimalusi kaitseväes nii ajateenijatele kui ka tegevsõjaväelastele. «Kas ja kui palju kinnipidamisasutustes peaks õpetama otseselt tarkvaraarendust/programmeerimist ja kui palju muid IT kasutuse või arenduse teemasid, see on väärt mõtlemist ja täpsustamist.»

Sild arvas siiski, et pole kindlasti arukas pakkuda kõigile vangidele programmeerimise koolitust, aga IT aruka kasutuse koolitus on igal juhul asja- ja eesmärgipärane.

Postimehega konsulteerinud IT-ettevõtjad jäid aga plaani osas esialgu selgelt skeptilisele seisukohale.

«Mõte rehabiliteerimisprogrammist, mille kaudu anda tänapäevasele tööjõuturule vastavad oskused, et ühiskonnaellu naasmine sujuks, on loomulikult tervitatav ja adresseerib olulist probleemi. Seevastu küsimus hilisema tööhõive kohta ei puuduta vaid oskusi, aga ennekõike seda, kas inimene on ohutu, usaldusväärne ja sobitub töökeskkonda,» rääkis Postimehele ühe ettevõtte juhtivtöötaja.

Ta märkis ka seda, et tarkvaraprojektide puhul on meeskonnatöö ja usaldus kollektiivis tehnilistest oskustest tihti tähtsamadki, seetõttu võib plaani osas pigem skeptiline olla.

Vangide töötamist kinnipidamise ajal korraldab peamiselt riigile kuuluv AS Eesti Vanglatööstus. Selle toodangusse kuulub kuulub seni metallist, puidust ja riidest toodete valmistamine. Lisaks pakub see ettevõtte mitmeid teenuseid, nagu õmblemine, pesu pesemine, mööbli valmistamine ja värvimine. Ahjud ja kaminad valmivad Stoveman kaubamärgi all.