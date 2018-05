FOTO: Sõerd avastas riigieelarvest mitmesaja miljonilise eraldise Eesti Energiale, milleks kokkulepe puudub

Ta sõnas, et hakkas asja uurima, et aru saada, millega täpselt on tegu. «Riigieelarve menetlemise ajal ei jäänud meelde, et riik kavandab sadade miljonite eurode suunamist Eesti Energiale,» põhjendab ta. Sõerd märgib, et oma uurimistöö käigus sai talle ilmseks, et seletuskirja number on mingil ajal ära muudetud.