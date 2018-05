Baltikumi ülikoolid asutasid CERNi koostöörühma

Kolmapäeval, 29. mail allkirjastasid Balti riigid Genfis CERNis vastastikuse mõistmise memorandumi. See on CERNi ajaloos ainulaadne, kuna varem ei ole piirkonna riigid maailma juhtiva osakeste füüsika, innovatsiooni ja teadusuuringute keskusega koostöö koordineerimiseks õiguslikel alustel oma jõupingutusi ühendanud. Sündmuse kõrget taset kinnitab CERNi rahvusvaheliste suhete juhi Charlotte Warakaulle osalemine memorandumi allkirjastamisel.

Töörühma esimees on RTU professor ja CERNi teadustöö assistent Toms Torims, aseesimees KBFI asedirektor Mario Kadastik. «CERNi Baltimaade töörühma loomine on CERNi nõukogule selge märguanne Balti riikide ülikoolide ühinemise kohta teaduskoostööks, et ühiselt osaleda CERNi eksperimentides. Samas ei tee töörühm CERNiga koostööd mitte ainult teaduslikul, vaid ka poliitilisel tasandil, mis aitab kaasa Läti ja Eesti saamisele CERNi täieõiguslikeks liikmeteks,» selgitas Torims.