Eesti väikeõlletootja jõuab Soome alkomonopoli lettidele

Väikepruulikoda Tanker läbis tiheda valikusõela Soome Alko hankes, kus otsiti 18 000 liitrit IPA tüüpi õlut Eestist või Norrast. Tankeri pruulikoja juht ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Jaanis Tammela sõnul on tegu väga olulise tellimusega, arvestades, et eelmisel aastal toodetigi kokku 140 000 liitrit.

«Natukene peame oma tootmist selle tellimuse täitmiseks ümber sättima, aga õnneks ei pea me kogu mahtu kohe tarnima,» rääkis ta. Tammela lisas muidugi, et igasugused õllede hindamised ja valikute tegemised on subjektiivsed ning kunagi ei tea milline on konkreetse žürii maitse, seetõttu on meil eriti hea meel nii tihedas konkurentsis võita.