Miks ei osta Eesti president Tallinna Sadama aktsiad?

Mis puudutab kõige värskema riigifirma, Tallinna Sadama börsile minekut, ütleb president, et ta on teinud põhimõttelise otsuse, et ei omanda ühegi riigiettevõte aktsiaid. «Lihtsalt selle pärast, et ma ei või kunagi kindel olla, et minu käes ei ole siseinformatsiooni, ja on ka raske panna inimesi uskuma, et mul seda ei ole,» põhjendab Kaljulaid.