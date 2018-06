«Tegelikult see spketor on hästi lai, kus tudengid saaksid tööd leida,» kummutas loomakasvatuse õppekava juht eelarvamuse nagu saaks eriala lõpetajatest vaid farmitöötajad. Kassi sõnul võiks lõpetajatest saada näiteks ettevõtjad või mõne suurfarmi müügiesindajad. Samuti saaksid loomakasvatuse haridusega noored minna riigipalgale ja olla järelvalveametnikud või jätkata oma karjääri hoopiski teaduses.

Kuigi võiks eeldada, et loomakasvatuse eriala on populaarne just maalaste seas, on õppekava juhi sõnul viimasel ajal trend aga muutunud. «Kui kümmekond aastat tagasi olid meie tudengid pigem maagümnaasiumitest, siis nüüd liigub trend selles suunas, et meile tulevad suurte linnade abituriendid,» selgitas Kass.