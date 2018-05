Trump läheb Euroopaga kaubandussõtta

Trump otsustas tariifidest mitte taganeda, sest ei saanud EL-ilt endale meelepäraseid kaubandustingimusi. Läbirääkimiste tähtaeg aegub reedel, mille järel võib Trump tariifid sisse seada. Tõenäoliselt vastab EL sellisele käigule omapoolsete tariifidega, mis tähendab sisuliselt kaubandussõda, kirjutab The Wall Street Journal.

EL on lubanud maksustada USAst imporditud burbooni viski, teksad ja mootorrattad väärtuses kuni 3,3 miljardit dollarit. President Trump teatas märtsis, et kehtestab 25-protsendise imporditariifi terasele ja 10-protsendise imporditariifi alumiiniumile, tuues põhjuseks rahvusliku julgeoleku.

USA on lükanud tariifide kehtestamise mõnedele liitlasriikidele edasi, et kaubelda neilt välja meelepärasemaid kaubanduslepinguid, kuid Trumpil on nähtavasti Euroopast mõõt täis saanud, sest reedel aeguvat läbirääkimiste tähtaega ei plaani Valge Maja rohkem pikendada.

Kaubanduskõnelustega kursis olevad inimesed on öelnud, et mõlemad osapooled saaks veel teoreetiliselt kokkuleppele jõuda, kui nad klopiks kiiresti mingi tehingu kokku, kuid selle juhtumise tõenäosus on suhteliselt väike.

Lisaks EL-ile on Trumpi siiani andnud pikendust ka Kanadale ja Mehhikole, kellega ta loodab saada USA jaoks paremad Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) tingimused.

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles kolmapäeval Pariisis, et tariifid ei pea veel tähendama kaubanduskõneluste lõppu. Ta toonitas, et EL-il on USA suhtes juba ammu kehtestatud mitmesugused tariifid ja siiani pole see kumbagi osapoole suhtlemist häirinud.