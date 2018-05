Go Bus loobub tiheda konkurentsi tõttu Tallinna-Tartu kaugliinist

Go Bus jõudis kliente teenindada Tallinna-Tartu kiirliinil alla aasta. Veel 2017. aasta oktoobri lõpus sõnas Go Busi arendusjuht Kaur Sarv, et nad alustavad Tallinn-Tartu liiniga, sest näevad, et nõudlus kiire ja uue ühenduse vastu on olemas. Nüüd aga on nad otsustanud tiheda konkurentsi tõttu liinist loobuda.

«Järgmisel aastal hakkab Go Bus teenindama Tartu linnaliine ning vedude maht kasvab tublisti. Juba praegu sõidame maaliine nii Tartumaal, Põlvamaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal kui ka Järvamaal. Seetõttu otsustasime panustada edaspidi Tartu piirkonna liiniveosse tugevamal ja professionaalsemal moel just kohalikul tasandil,» ütles Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla.

«Tallinn-Tartu liinil on Elroni ja Lux Expressi näol kaks tugevat tegijat olemas ning sõitjatel tihedad võimalused kahe linna vahel reisida. Rongireisijate arv on Tallinn-Tartu vahel kogu aeg kasvanud ning kuigi inimesed leidsid Go Busi helesinised bussid kenasti üles, kasutavad nad meelsasti ka muid kiireid liikumisviise, mistõttu otsustasime liini sulgeda,» lisas Mändla.

Go Bus esitas Maanteeametile taotluse lõpetada reisid pärast 1. juuli viimaseid õhtuseid sõite. Kõik reisijad, kel on piletid kauemaks ette ostetud, saavad piletiraha tagasi, kui annavad endast märku Go Busi infotelefonile 12012. Tallinn-Tartu liini uued bussid suunab Go Bus teistele Eesti kaugliinidele.