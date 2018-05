Taxify asutaja: oleme mitmes riigis Uberist juba ees

Täna sai avalikuks uudis, et eestlaste sõidujagamisteenus Taxify kaasas 175 miljonit dollarit, juhtinvestoriks oli Saksamaa autotootja Daimler. Tehinguga kasvas Taxify väärtus miljardi dollarini.

Daimleri ja Didi sõiduajagamisäppide paketti kuulusid varem juba sellised sõidujagamislahendused nagu MyTaxi, Didi ise, car2Go, Flinc, Via, Turo, Careem ja Chauffeur-privé. Sellest lähtuvalt võib tekkida olukord, kus konkureerima võivad hakata samasse omanikeringi kuuluvad äpid.

«Taxify on täna juhtiv Euroopa sõidujagamisplatvorm ja meie eesmärk on iseseisvalt kasvada, investeering ei sea meile piiranguid sihtturgude osas. Paljud nimetatud ettevõtetest on keskendunud Taxifyst erinevatele regioonidele või klientidele,» ütles Villig täna Postimehele.