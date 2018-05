Sester selgitab kirgede möllu elektrituruseaduse ümber

Rida elektritootjaid on kriitilised täna riigikogus teisele lugemisele esitatud uue elektrituruseaduse suhtes, kuna nende hinnangul ei lahenda see praeguseid probleeme, vaid kindlustab üksnes Eesti Energia monopoli.

Ettevõtjad pole rahul nii liiga rutaka eelnõu menetlusega kui ka eelnõu sisuga. Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kinnitas Postimehele, et ettevõtjate ettepanekuid on arvesse võetud.

Miks uus elektrituru seadus nii tugevat vastasseisu tekitab?

Käesolevaks aastaks prognoosib Elering taastuvelektri- ja koostootmise toetusena välja maksta 74,5 miljonit eurot. Mõistetavalt on sellise mõjuga eelnõu osas tulised diskusioonid ning eriarvamused. See on igati loogiline. Majanduskomisjon on kõigi seisukohtade ning eriarvamustega tuttav ning poolt ja vastuargumendid ära kuulanud. Ja kuulanud rohkem, kui üks kord. Eelnõud on lähtuvalt nendes ka täiendatud. Paraku ei ole alati võimalik kõigis küsimustes täielikku konsensust huvigruppidega saavutada. Mis on kindlasti tähelepanuväärne, on see, et majanduskomisjon võttis vastu kõik otsused konsensusega - nii muudatused kui ka seaduse edasise menetlemise. Ühine seisukoht oli nii koalitsioonil kui opositsioonil ja see näitab, et teema on olnud arutlusel ja läbiräägitud võimalikult laiapindselt.

Miks otsustasite komisjoniga täiskogu ette viia seaduseelnõu, mille seisuga 8. mail toimunud istungil olid ettevõtjad ilmselgelt rahulolematud ja mille puhul nad ütlevad, et tänini ei ole ühtegi nende tagasisidet ega soovitust eelnõusse sisse viidud?

Erimeelsusi põhjustavad teemad on majanduskomisjonile tuttavad ning korduvalt läbiarutatud. Poolte argumendid on teada ning lõpuks on vaja langetada ka otsused. Taastuvenergia toetuse näol on tegemist riigi sekkumisega, et suunata elektritootmises puhtama ja efektiivsemate lahenduste suunas. Igasugune riigi sekkumine on suure tõenäosusega viisil või teisel riigiabi. EL liikmesriigina ning ühisel energiaturu osalisena on sellise abi maksmine, võrdse konkurentsi tagamis eesmärgil, üsna detailselt reguleeritud Euroopa Liidu keskkonnaabi suunistega. Need suunised seavad ka Eestile oma toetusskeemi kujundamisel selged raamid. Paljud täna kirgi kütvad küsimused on seetõttu sellised, kus liikmesriigil tegelikult suurt valikuvõimalust ei olegi. Järgime oma taastuvenergia toetusskeemi puhul väga detailselt seda, mis on lubatud riigiabi suuniste ning Eestile väljastatud riigiabi loaga.

Kindlasti ei vasta tõele, et ettevõtjate ettepanekuid ei ole arvesse võetud – nii on vastu tulles tootjatele tehtud väikestele (50kw-1mw) elektritootjatele eraldi toetusskeem, väga väikesed tootjad (kuni 50kw) on omavahel konkureerimisest sootuks vabastatud. Ettevõtjate ettepanekul on muudetud paindlikumaks statistikakaubanduse võimalike tulude kasutamine. Ettevõtjate soovil on täiesti uue käsitluse saanud suletud jaotusvõrk. Keskkonnaorganisatsioonide muredest lähtuvalt on seatud lisatingimusi puidu kasutamisele suurtes põletusseadmetes jne.