Raske uskuda: 10 eriti veidrat, aga töötavat ettevõtet

Business News Daily tõi välja kümme ettevõtet, millel vaatamata veidrale äriideele klientidest puudust ei tule:

1. Ettevõte The Beerbelly tegeleb anumate müügiga, mille sisse saab alkoholi peita. Nii müüvad nad näiteks juukseharju või päikesekreemi pudeleid, mille sees saavad kliendid oma alkoholi hoiustada. Lisaks sellele leiab nende tootenimistust näiteks voolikuga sportrinnahoidja, et soovi korral ei jääks ka trenni tehes veini nautimine ära.

2. Ettevõtte Potato Parceli asutajad avastasid, et lisaks kartulite söömisele saab nende koorele väga hästi ka sõnumeid kirjutada. Nii tegelebki ettevõte nüüd omapärase postiteenusega, kirjutades klientide sõnumid kartulitele ja saates need seejärel soovitud inimestele. Kuigi tegemist on üpriski veidra äriga, on sünnipäeval õnnitlustega kartuli saamine kindlasti erilisem üllatus kui järjekordne postkaart.

3. Cuddle party ehk tõlkes kallistamispidu on ettevõte, mis tegeleb professionaalsete kallistajate koolitamisega.

4. Nii mõnigi töökas vallaline inimene võib leida, et armastuse otsimine raiskab liiga palju väärtuslikku aega ja selle töö võiks ära teha keegi teine. Seetõttu loodi ka ettevõte Virtual Dating Assistants ehk tõlkes virtuaalsed kohtingu assistendid, kes loovad kliendi eest kasutajad erinevatesse tutvumisportaalidesse ning räägivad seejärel kliendi eest isegi sobivate kandidaatidega. Nii peab teenuse kasutaja ise lõpuks ainult kohtingule kohale minema, juhul kui assistent on tema nime alt selle kellegagi kokku leppinud.

5. Ugly Furniture ettevõte tegeleb võimalikult koleda mööbli loomise ja müügiga.

6. Kuigi võib tunduda uskumatuna, et keegi sooviks kingitusena saada koledaid ja närtsinud lilli, on just selliseid taimi vahendav ettevõte täiesti olemas ja Dirty Rotten Flowers teenustele leidub ka kliente.

7. Ettevõte Neuticles tegeleb enda sõnul loomade enesekindluse taastamisega pärast kastreerimist. Nii müüvad nad implaate, mis pärast kastreerimist loomadele paigaldada, et nad end operatsiooni järel imelikult ei tunneks.

8. «Reserveeri endale koht taevas» - Jah, keegi tuli ideele ka taevas müüki panna ning nii saavad huvilised endale soetada tükikese «taevast», kuhu nad pärast surma pääsevad. Ettevõte lubab üllalt ka raha tagasi maksta, juhul kui klient peaks pärast surma hoopiski põrgusse sattuma.

9. Üks kummaline USA ettevõte tegeleb löögimasinate müügiga, mis löövad kasutajat näkku. Ettevõtte omanike sõnul pidavat see vereringele väga hästi mõjuma.