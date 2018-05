Merko alustas Vilniuses järgmise kortermaja ehitusega

A-energiaklassiga hoone korterites on soojustagastusega ventilatsioonisüsteem koos kliimaseadme paigaldamise võimalusega. Korterite suurused jäävad vahemikku 32–75 ruutmeetrit ja kortereid on võimalik omavahel kokku ehitada. Esimese ja viienda korruse korteritel on terrassid, teiste korruste korteritel avarad rõdud.