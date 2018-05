Homme tuleb esitada huvide deklaratsioon

Deklareerimise esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval aastal. Teisisõnu tähendab see seda, et näiteks möödunud aasta sügiseste valimiste järel on endised volikogu ja valitsuse liikmed veel 2018. aasta kevadel kohustatud deklaratsiooni esitama.