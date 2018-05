Pinged LAVis: segaduses mustanahalised proovisid omavoliliselt valgetelt maad võtta

Järjekordne grupp Lõuna-Aafrika Vabariigi mustanahalisi elanikke leidis, et valitsus ei tegele maareformiga piisavalt kiirelt ning seetõttu otsustasid nad Johannesburgi lähistel asuva tühja põllumaa omavoliliselt endale võtta. Lähemal uurimisel selgus aga, kuidas osa seltskonnast isegi ei teadnud, et nende tegevus on illegaalne ja protestijad lootsidki pulki maasse lüües selle ala uueks omanikuks saada.