Neivelt: Eesti Pangal ei ole enam eriti sisulisi funktsioone

Neivelt ütles, et kui 1990. aastate alguses tuli Eesti Pangal hoida meie rahandussüsteemi stabiilsust ehk krooni kurssi, siis pärast eurole üleminekut on nende sisulised funktsioonid kokku kuivanud, tõdes Neivelt Vikerraadio päevakommentaaris, vahendab ERR .

Ühe viimase funktsioonina tõi Neivelt välja Eesti Panga majandusanalüüsi, aga ka selle kohta võiks ettevõtja hinnangul kriitiliselt küsida, et kui palju see meid tegelikult aidanud on.