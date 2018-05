Ettevõtjad löövad kõva häirekella: uus elektrituruseadus sillutab teed Eesti Energia monopolile

Sõlg ütles, et tänaseks pole ettevõtjad saanud ühtegi kinnitust selle kohta, et komisjon oleks eelnõu pärast 8. mai kohtumist muutnud või parandanud. «Selle asemel on otsustatud valida ettevõtjate ignoreerimise tee ning nende eest viimase hetkeni andmete varjamine,» märkis ta.

Küll aga ei ole AS Raisner ainus elektritootja, keda teevad viimase kuu arengud elektriturudseaduse ümber murelikuks. Sama seisukohta jagavad nii päikeseenergia assotsiatsioon kui ka taastuvenergia koda.

«Taastuvenergia sektor lootis, et see eelnõu toob selguse pikaleveninud vaidlustes riigi ja sektori vahel ning loob tingimused uuteks investeeringuteks, paraku see nii ei ole,» märkis Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist. Ta on veendunud, et kui uus elektrituruseadus tänasel kujul vastu võetakse, peatab see sektori investeeringud määramata ajaks.

Loob Eesti Energia jaoks tuulepargile soodsamad tingimused

«Senise seaduses fikseeritud toetusmeetme asendavad toetuse vähempakkumised, kus omavahel konkureerivad kõik taastuvenergia tehnoloogiad. Eelnõu ei paku aga selgust, millal alustatakse uute vähempakkumistega, milliste kogustega saab sektor aastate jooksul arvestada ja kuidas need läbi viiakse,» rääkis Tammist. Ehk sisuliselt uus taastuvenergiaskeem kui selline seaduses puudub.

Teisena juhtis ta sarnaselt Raigo Sõlega tähelepanu sellele, et uus seadus ei too õigusselgust ka olemasolevate projektide kohta. «Läinud aasta lõpus langetas Euroopa Komisjon toetusmeetmete muudatustele positiivse riigiabi otsuse, mida hiljem täiendati suunistega kahes enim vaidlusi põhjustanud punktis,» kirjeldas Tammist.

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist FOTO: /

Küll aga ütles ta, et sellest hoolimata on eelnõu seletuskiri Komisjoni loa ja suunistega jätkuvalt vastuolus, kuna võtab selles küsimuses seisukoha selliselt, nagu sobib Eesti Energiale Tootsi tuulepargi projekti valguses. «Hoolimata asjaolust, et Tootsi tuulepargi projekti puhul pole võetud olulisi kohustusi ja seda ei saa lugeda olemasolevaks projektiks, jätkub selle jõuga surumine olemasolevate projektide hulka,» ütles taastuvenergia organisatsiooni juht.

Kolmandaks vastuolusid tekitavaks küsimuseks on puidu masspõletamise taaslubamine Narva põlevkivielektrijaamades. «Ehkki keskkonnaorganisatsioonid on seda sammu teravalt kritiseerinud ja energiatootjate ühendused on koos metsatööstuse esindajatega teinud ettepaneku piirata puidu masspõletamise toetamist statistikakaubanduse raames 500 000 tm Eesti päritolu puiduga aastas, siis seda ettepanekut arvestatud ei ole,» rääkis ta. Sisuliselt tähendab see, et ahju võib ajada piiramatus koguses Eesti puitu.

«Võimalus, et Narva elektrijaamades hakatakse suuremahuliselt madala efektiivsusega puitu põletama, avaldab negatiivset mõju investeeringutele nii kaugküttesektoris kui ka tööstuses ning selle perspektiivi realiseerumine toob kaasa ebameeldiva hinnatõusu kaugkütte tarbijatele,» ütles Tammist.

Eesti Energia monopoliseerib ka päikeseenergia turu