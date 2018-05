Bandiitlus on pannud piduri Brasiilia e-kaubanduse kiirele arengule

Möödunud aastal teatati ainuüksi Sao Paulos ja Rio de Janeiros, mis on riigi suurimad linnad, 22 000 kaubaröövist. Keskeltläbi tähendab see 60 kaubaröövi päevas ja olukord muutub aina hullemaks. Röövide arv on võrreldes 2012. aastaga peaaegu kahekordistunud. Bandiitide kätte langenud kauba väärtus ulatub iga aasta sadadesse miljonitesse dollaritesse, kirjutab Reuters.

Kohalike logistikafirmade sõnul võib röövlite saagiks langeda ükskõik millist kaupa vedav firma, kuid kõige enam meeldib bandiitidele igasugused tarbekaubad, mida on võimalik kiiresti maha müüa. See paneb aga oma korda piduri väga kiiresti arenevale Brasiilia e-kaubanduse maastikule. Kaupade turvalisuse tagamine läheb väga kalliks maksma ja sööb nii firmade kasumid ära.

Kuna tegu on aga Lõuna-Ameerika suurima turuga, kus kasumi teenimise potentsiaali on palju, siis ei jäta enamus ettevõtteid seda võimalust kasutamata. Brasiilia üks suurimaid e-kaubanduse ettevõtteid, elektroonikafirma Via Varejo on arendanud näiteks oma veokite asukoha jälgimiseks välja satelliittuvastussüsteemi, mis kutsub vajadusel kohale tugevalt relvastatud turvamehed.

Ka suurjaekett Magazine Luiza on arendanud välja sarnase süsteem, kuid väldib endiselt kaupade tarnimist Rio de Janeiro piirkonda, mis on kõige riskantsem. Kagu-Brasiilia autoteid loetakse kaheksandana kõige ohtlikumateks kogu maailmas, mis teeb nad statistiliselt ohtlikumaks, kui sõjast räsitud Iraagi teed.

Lisaks kuritegevusele muudab selliste ettevõtete tegevuse Brasiilias väga kulukaks ka äärmiselt vilets infrastruktuur, kõrged maksud ning keerukas ja korrumpeerunud bürokraatia.

Brasiilia võimud on saatnud Rio piirkonda organiseeritud kuritegevuse ohjeldamiseks sisse sõjaväe, kuid nad pole suutnud hästi relvastatud gängide tegevust ohjeldada. Pigem on tavaliseks saanud verised kokkupõrked sõjaväe ja gängide vahel.

Brasiilia kõige võimsamatel kuritegelikel sündikaatidel, kelle heaks erinevad bandiitide grupid sageli töötavad, on enamasti palgalised informaatorid nii politseis, sõjaväes kui ka kaubafirmades endis, kes annavad teada erinevate saadetiste asukohtadest.

Sao Paulo transpordiühingu sõnul kulutasid nad mullu kaupade turvamisele keskeltläbi 10-14 protsenti oma sissetulekutest. Alles paar aastat tagasi oli see number nelja ja kuue vahel. Rios on see number praeguse seisuga 15-20 protsenti.

Kaotuste vältimiseks on hakanud paljud suurettevõtted pakkuma allhanget väiksematele kohalikele firmadele, kes teavad enda vahetut ümbrust paremini ja oskavad mööda väikseid kõrvalisi teid gängide meelispaikadest mööda hiilida.