Eesti suurim kartongpakendite tootja kaasajastas tehast

«Suurendasime ja uuendasime olme- ja tootmisruume ning tehas sai väljastpoolt täiesti uue väljanägemise. Tänaseks on A&R Cartoni Tabasalu tehase trükkimisvõimekus kolmekordistunud: kaasaegsele Komori trükimasinale lisasime stantsimis- ja liimimisvõimsust, et trükiga sammu pidada,» ütles A&R Cartoni juhatuse esimees Margus Üürike.

Uus masin on kiirem ja seda just töö sissevõtu osas. Kui varem kulus töö seadistamiseks pisut alla tunni, siis uue masina saab tööle 10-15 minutiga. Jõudlus on suurem ja need tööd, milleks varem kulus kaks tundi, saadakse vähem kui tunniga tehtud, ütles Üürike.