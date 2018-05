Liviko vahetas Venemaal Vana Tallinna edasimüüjat

«Tegemist on suure distributsiooni ja maaletoomisega tegeleva ettevõttega, mis on suuteline varustama meie toodetega kaubandusvõrku üle Venemaa ja tegema tööd brändi arendamiseks nii võtmeklientide, suurte kaubandusklientide, kui ka Horeca sektoris. Näiteks Soome Altia gruppi esindab ta Venemaal samamoodi ja nüüd ka Livikot,» ütles ASi Liviko juhataja Janek Kalvi BNSile.

Kalvi tõdes, et edasimüüja vahetus on suurtel turgudel nagu Venemaa keeruline ja aeganõudev protsess ning uue koostööpartneri otsimisel arvestati sellega, et bürokraatia ja vajalikud protseduurid võtavad aega, enne kui saab müüma hakata.

«Näiteks kooskõlastused selleks, et neile väljastatakse Venemaa maksumärke meie toodete importimiseks. See on pikaldane protsess, teadsime, et nii on, aga tundsime, et meil on restarti vaja Venemaal,» märkis Kalvi.

Venemaa siseturule on Liviko seadnud eesmärgiks jõuda paari aastaga tasemele, kus müüakse aastas umbes 200 000 liitrit või 400 000 pudelit kvaliteetalkoholi. Samas ei tehta Venemaal koostööd ainult Nesco gruppi kuuluva Joiaga. «Näiteks rummi oleme müünud ühele partnerile, aga Venemaa suunas on meie jaoks prioriteediks Vana Tallinna kaubamärk ja see on kõige suurem äri,» ütles Kalvi.

Siseturust eraldi segmendina vaatleb Liviko Venemaal duty-free turge, lennujaamasid ja piirikaubandust, kuhu müüakse umbes samas mahus nagu siseturule.