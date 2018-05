Suurautotootja Daimler ostab üle saja miljoniga osaluse eestlaste sõidujagamisteenuses Taxify

Taxify kaasasutaja ja tegevjuhi Markus Villigi sõnul suunab ettevõte investeeringu tehnoloogilistesse arendustesse ning laienemisse eeskätt Euroopa ja Aafrika turgudel. «Meie suurim väljakutse on parima tiimi kasvatamine. Soovime aasta lõpuks kasvatada meeskonda 300 inimese võrra, väga suur rõhk on inseneridel ja andmeteadlastel,» ütles ta.

«Daimleri mobiilsete teenuste kasutajaid on täna üle maailma 22 miljonit, seda nii sõidujagamise kui kombineeritud transpordi valdkonnas. Taxify täiendab kiiresti kasvava ja globaalse ambitsiooniga sõidujagamisplatvormina suurepäraselt meie olemasolevat ja kasvavat mobiilsusteenuste partnerite võrgustikku,» ütles Daimleri mobiilsete ja finantsteenuste juht Jörg Lamparter.

Taxify asutas 2013. aastal toona 19-aastane Markus Villig. Forbes on paigutanud Markus Villigi Euroopa kolmekümne väljapaistvama alla 30-aastase juhi hulka. Samuti paigutas Nordic Business Report äsja Markus Villigi mõjukaimate Põhja-Euroopa noorte ettevõtjate pingerivis teisele kohale. Tänavu pälvisid Markus ja Martin Villig Eesti aasta ettevõtja auhinna maailma juhtivalt ärikonsultatsioonide ettevõttelt Ernst & Young.

Daimler AG on kasvanud välja ettevõttest Benz & Cie, mis asutati 1883. aastal Karl Benzi poolt. Karl Benz on tuntud kui maailma esimese sõiduauto leiutaja. Benz & Cie liitus 1926. aastal Gottlieb Daimleri ja Wilhelm Maybach’i asutatud ettevõttega Daimler Motoren Gesellschaft. Täna kannab ettevõte nime Daimler AG ning on üks maailma suurimaid autotootjaid.