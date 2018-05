Bakuu kohtus jätkub Eesti kinnisvarainvestorite luhtunud äri arutelu

Henn Ruubel oli pärast istungit Postimehele antud intervjuus napisõnaline, kuid kinnitas, et Delta Landile ei kuulu Aserbaidžaanis mingeid varasid. Küsimusele, et miks ta väitis Seaside Residence Baku OÜ pankrotimenetluses selle Aserbaidžaani tütarettevõtte Delta Landi varatuks, kuid nüüd soovib ta selle ettevõtte käest saada kompensatsiooni, vastas Ruubel, et «ta ei ole selliseid signaale näinud». Ruubel kinnitas ka, et tema ei ole «see inimene», kes on Aserbaidžaani äriregistri andmetel Delta Landi enamusosaniku Küprosel registreeritud firma esindaja.