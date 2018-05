Muutliku meelega Trump lõi 50 miljardi väärtuses Hiina kaupadele tariifid peale

President Donald Trump otsustas määrata tariifid vähem kui 10 päeva peale rahandusminister Steven Mnuchini teadet kaubandussõja pausi peale panekust ja uuest üksteisemõistmisest. Kaubandusminister Wilbur Ross peaks ühtlasi sellel nädalavahetusel lendama Pekingisse, et pidada kahe riigi vahelisi kaubanduskõnelusi.

Hiina kaubandusministeerium teatas, et nad on Valge Maja otsusest üllatunud, sest kahe riigi vahelised suhted on juba mõnda aega olnud suhteliselt soojad. Hiina kutsus USAd üles pidama kinni hiljuti alguse saanud heade suhete vaimust. Hiina lubas maikuus toimunud kõnelustel jätta ära tariifid USA põllumajandustoodetele, kui viimane tõstab sanktsioonid Hiina tehnoloogiahiiglaselt ZTE.