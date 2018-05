AINULT POSTIMEHES: müstiline Briti investeerimisfirma, mis oleks Eesti Energia hiigeltehingu heameelega oma tasku pannud

Teadupärast omandas Eesti Energia tütarfirma Enefit Green sajaprotsendilise osaluse Nelja Energias 289 miljoniga, võttes lisaks üle omandatava ettevõtte laenud 204 miljoni euro ulatuses. Kogu tehingu maksumuseks kujunes sellega pea pool miljardit ehk 493 miljonit eurot. Nelja Energia ise on öelnud, et tema varade väärtus on 439 miljonit eurot.

«Kui me vaatame neid tehinguid, mis on toimunud Euroopas ja siin ümberringi – kui me vaatame seda skaalat –, siis see hind, mis me nende varade eest maksime, ma arvan, et on üsna keskmine,» märkis Sutter.