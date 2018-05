Teekasutustasu on tänavu laekunud pea kümme miljonit

25. mai seisuga on tasutud 272 017 piletit summas 9,5 miljonit eurot, ütles maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa BNS-ile. Seejuures on Eesti sõidukite eest tasutud 115 000 piletit, summas 7,2 miljonit eurot. Välisriikide veokite eest on tasutud aga 157 000 piletit 2,3 miljoni euro eest.

Seejuures on politsei alates 1. jaanuarist kuni 30. aprillini seoses teekasutustasuga alustanud 249 väärteomenetlust ning 50 juhul on alustatud menetlust isiku suhtes, kes ei ole Eesti kodanik, ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe BNS-ile.

PPA andmetel on tänavu 1. jaanuarist kuni 30. aprillini on tuvastatud kommertssõidukijuhtide, see tähendab veoautode, busside ja teiste, poolt 3942 rikkumist. Neist 2946 Eesti juhtide ja 996 Euroopa Liidu (EL) ning kolmandate riikide juhtide poolt. Rikkumistest 2240 on karistatud rahatrahviga, 1650 korral Eesti juhtide puhul ja 590 korral EL-i ning kolmandate riikide juhtide puhul.