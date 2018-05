Kool või hobi – Miks mitte mõlemad?

„Mind juhatasid siia mu hobid ja vabatahtlik tegevus. Tahtsin õppida midagi, mis oleks seotud projektidega või ürituste korraldamisega, kuid sealt jõudsin sujuvalt ärikorralduse spetsialisti eriala juurde. Sõna „äri“ ei ole just minu jaoks, kuid see-eest korraldus on väga minu moodi,“ selgitab Kelli oma valiku tagamaid. Nüüd kui aastajagu teooriat ja praktikat selja taga, teab ta, et valik oli õige. „See on mitmekülgne eriala, hõlmab nii suhtlemist, planeerimist, inimeste juhtimist, turundust ja lõpuks raamatupidamist. Näiteks praktikal olen käinud Tartus trükimuuseumis ning ühes raamatupidamisbüroos,“ lisab ta. Ning korraldada on ta saanud ka koolis.

Nimelt on ärivaldkonna tudengitel kaunis traditsioon korraldada heategevuslikku mardilaata. Laada tuludest omakorda on korraldatud jõulude eel heategevusprojekt, millega viiakse jõulurõõmu Tartu Mäe kodu lastele ning hooldekodu eakatele. „Selles projektis oli minu kanda turunduse ja kommunikatsiooni pool, aga sain ka esineda“ toob Kelli näite.

Aga veel olulisem projekt oli oma rahvatantsurühma käima lükkamine. „Mul oli juba ammune mõte, et kunagi võiks proovida oma rühma juhendamist, isegi nimi oli olemas,“ jutustas Kelli. Rahvatantsu on Kelli harrastanud 10ndast klassist saati ning kuulub siiani Tartu Ülikooli Rahvakunstiansamblisse, kuid oma on ikka oma. Kui siis sügisel selgus, et kutsehariduskeskuses rühma pole, kuid võimalusi koolielu edendamiseks ja hobidega tegelemiseks lausa kandikul kätte tuuakse, siis otsustas ta mõtte teoks teha.

„Kutsehariduskeskuses on oma väikeprojektide fond, kust õpilased saavad oma ideede teostamiseks tuge ning juba oktoobris sai üleskutse tehtud, et rühm kokku kutsuda. Esiti oli nimekirjas 25 noort tantsuhuvilist ning mõtlesin veel, et kuidas ma nad kõik ära mahutan,“ naeris Kelli. Tegelikult tegid proovid oma töö ning huvilised vahetusid ühtelugu, aga detsembriks, kui toimus Tartu talvine tantsupidu, oli tantsijaid täpselt kuue paari jagu. „Algus oli raske, nagu ikka - tantsijad vahetusid ja palju oli algajaid, kellel võtabki kõik rohkem aega,“ möönab Kelli. Aga huvi ja eesmärk kannustasid teda edasi ning nii läbis südikas neiu ka tantsujuhi koolituse. „Tegelikult on meie rühm erakordselt entusiastlik, kõik püüavad ja käivad väga korralikult trennides kohal,“ kiitis Kelli. Suvisel Kagu-Eesti tantsupeol käidi juba 9 paari ja hulga enesekindlama tundega.

„Kool on muidugi toetanud. Meil veab, et tegutseme suures koolis, saame harjutamiseks kasutada kooli spordisaali ja seda loomulikult tasuta. Projekti raha eest ostsime seelikukanga ning tulevaste rätsepade õppegrupp õmbles meile väga ilusad seelikud,“ rääkis Kelli. Tema sõnul on kooli toetust alati tunda, sest see pole pelgalt eriala õppimise koht, vaid pakub noortele palju enam võimalusi ennast arendada, proovile panna või vaba aega sisustada.

Muidugi võib öelda, et rahvatantsurühma juhendamine on sama, mis mõne äri või organisatsiooni juhtimine ning selles mõttes saab Kelli kogemusi, mida omakorda tundi kaasa võtta. „Näiteks vastutuse võtmine ja planeerimine on iga juhi ülesanne,“ möönab Kelli. Ta on õppinud, et rühma juhendamine nõuab täpset kava ja ettevalmistust, et proov oleks sisukas. Aga tulemused on juba näha. „Rühm on juhendaja peegel. Näen, mis arengu on tantsijad läbi teinud ja see on rõõmustav,“ ütleb ta.

Lisaks on ta õppinud oma aega planeerima veelgi enam. „Kaheksast kaheni on tunnid ja katsun kogu õppetöö selle aja sisse mahutada. Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli tantsuproovid võtavad neli tundi nädalas. Oma tantsurühma proovide ettevalmistus ja läbiviimine on muidugi kõige ajamahukam. Üliõpilaskonna SA, rohkem tuntud kui „Ole Rohkem“ liige olen ka: tegelen põhiliselt meeskonna sisekommunikatsiooniga, selleks peab ka aega jaguma. Ja kõik muud asjad õhtul – tööde nimekiri on mul olemas,“ naerab Kelli.