Maasikatalunik: kui kliendi leiab lihtsalt, siis töölist ei leia

«Esimene aasta oli saaki väga vähe, mõnisada kilo. Jube õnnelikud olime. Enamiku müüsime maha Jüri taluturul,» naerab Jaanika, kellel on maasikaäris toeks abikaasa Peep Mändma.

«Teisel aastal tuli hallitus sisse. Siis oli küll juba nutt kurgus, et kas tõesti nii raske see ongi, aga me ei jätnud jonni. Mõned tonnid maasikaid saime,» meenutab naine. Neid müüdi Kiili Maxima juures, paljud Rae ja Saku valla inimesed käisid marjadel Jõeääre talus ise järel.