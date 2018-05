Saksa konkurentsiamet langetas otsuse Lufthansa uurimise kohta

Föderaalse konkurentsiameti president Andreas Mundt ütles aga, et ehkki hinnad tõusid võrreldes Air Berlini tegutsemise aegadega ja see viis mitmete kaebusteni, "ei olnud tõus piisavalt märkimisväärne, et õigustada rikkumise menetluse alustamist". Samuti märkis ta, et pärast seda kui Easyjet osa Air Berlini marsruutidest üle võttis, on hinnad taas langenud.