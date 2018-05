Ettevõtjad surve all: töötajate palgad kasvavad hullu raginaga

Veel möödunud aastal lootsid mitmed Eesti firmad, et maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni vähendab töötajate ootust kõrgemale palgale, kuna nad maksavad vähem tulumaksu ja saavad seetõttu senisest rohkem raha kätte. Riigikogu liige, reformierakondlane Maris Lauri ütles isegi, et see annab tööandjatele ettekäände loobuda mõneks ajaks palkade tõstmisest.

Ometi räägivad suured tööandjad pool aastat pärast reformi jõustumist, et mingit pehmendavat mõju Jüri Ratase valitsuse maksumuudatusel palgarallile ei ole.

«Me ei tunne mitte kuidagi, et uus süsteem oleks töötajate palgasoovi vähendanud,» ütles Coop Eesti Keskühistu juht Jaanus Vihand, kelle alluvuses töötab tuhandeid teenindajaid. Seda, et töötajad ütleksid palgaläbirääkimistel, et ärgu tööandja nende palku tõstku, kuna maksuvaba tulu reform jätab neile rohkem raha kätte, peab Vihand väga naiivseks suhtumiseks.

Tema sõnul suurenesid Coop grupis palgad tänavu esimeses kvartalis umbes 15 protsenti, olgugi, et selle sisse läks ka uute inimeste värbamine. «Seega jah, palgatõus jätkub mühinal,» on Vihand kindel.

Inflatsioon sööb maksuvaba tulu

Lisaks palgaralli pidurdumisele oodati uuest maksusüsteemist ka seda, et see kasvatab Eesti sisetarbimist, kuna inimestele jääb rohkem raha lihtsalt kätte. Ka seda Vihand kuskilt otsast ei tähelda. «Tõenäoliselt ei oska endiselt paljud inimesed arvestada, et kas ja kui palju nad maksuvaba tulu märkima peaks ja missugused nende aastatulud tulevad,» selgitas ettevõtte juht.

Teise suure jaeketi Selveri juht Kristi Lomp rääkis samuti, et surve palkade kasvuks vähenenud ei ole. Maksuvaba tulu tõusu on aga ära söönud üleüldine kaupade ja teenuste hinnatõus. «Kütuse ja alkoholi aktsiisi ja toidukaupade hinnatõus on mõjutanud oluliselt hinnatundliku inimese tarbimist. Ebasoodsas suunas.»

Lomp avaldas aga heameelt, et praegune palgakasv käib järjest rohkem ühte sammu ettevõtete tööprotsesside efektiivistamisega. «Korraldatakse töö ümber, automatiseeritakse ja seejärel korrigeeritakse palka,» kirjeldas ta. Kui aga toimuks lihtsalt palgaralli nagu aastatel 2007-2008 aastal, sii seda ettevõtted tema hinnangul enam üle ei elaks.

Palgaootused ületavad ettevõtete võimalusi

Palgasurve pressib peale ka teistes sektorites. Hotelliettevõtja, Nordic Hotel Forumi tegevdirektor Feliks Mägus ütles, et kuna töötajaid on turul vähe, rallivad palgad edasi. Nemad on kvartali jooksul palku tõstnud ligikaudu 5 protsenti. «Tegelikult on palgaootused palju suuremad kui ettevõtetel oleks võimalus ja valmidus maksta,» lisas ta.

Maksuvaba tulu tõusust ei maksa tema sõnul kergendust otsida, kuna majutus- ja hotellisektoris töötavad paljud inimesed hooajaliste ja lühiajaliste lepingutega. See tähendab, et nad ei oska oma sissetulekuid planeerida ega arvesta kõrgemat maksuvaba tulu. «Igal juhul palgatõus jätkub, seda dikteerib juba tööjõuturg. Ja mis seal salata, ka elukallidus kasvab kogu aeg,» sõnas ettevõtja.