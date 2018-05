Investor Mari: miks ma märkisin Tallinna Sadama aktsiaid?

Selleks märkisin juba reedel ehk esimesel võimalusel 700 Tallinna Sadama aktsiat. Tean, et oleksin võinud ka vähemalt 1000 aktsiat märkida, see on miinimumkogus, mida kõigile jaeinvestorile tagatakse, kuid otsustasin oma võimalustele peale vaadates mitte nii palju märkida. Vaatame, kuidas aktsial minema hakkab.

Esialgu on uudised head. Mitmed potentsiaalsed väikeinvestorid on juba rõõmustanud aktsia kardetust madalama märkimishinna üle ja nii ka mina. Lisaks lubab sadam vähemalt esimesel kahel aastal ka korralikku dividendi maksta. Kui panna kokku soodne märkimishind ja lubatud dividendid, tundub see esialgu päris hea võimalusena. Märkida saab Tallinna Sadama aktsiaid 6. juunini, eeldatav esimene kauplemispäev on 13. juunil. Võib loota, et aktsia hind alguses tõuseb.

Kuigi märkisin aktsiad juba reedel, ei otsustanud ülepeakaela. Lugesin asjatundjate hinnanguid ja kaalusin plusse ja miinuseid. Tallinna Sadam jätab endale lõviosa aktsiatest ning viib börsile umbes kolmandiku. Riigi jätkuvalt suur osalus tähendab ühelt poolt nii teatavat turvatunnet kui teisalt ka poliitilist riski. Kes teab, mis valitsuste vahetudes poliitikutel pähe tuleb.

Samuti pole põhjust loota, et sedasorti investeering hakkaks kiiresti kasvama. Pigem tuleb arvestada pikaajalise rahuliku rahapaigutusega ja loota, et valitsuse dividendilubadused peavad.

Kriitilisi küsimusi on tekitanud juba ka asjaolu, et Tallinna Sadam on riigile olnud tubli lüpsilehm. Ettevõttest on viimasel seitsmel aastal dividendina välja võetud enamvähem kõik, mida sai välja võtta.

Kui vaadata, kust tulevad sadama rahavood, siis torkab silma, et kaubasadamate käive kahaneb ja reisisadamate oma kasvab. Sadamal on ka palju maad, kuhu on kavas kinnisvaraarendused, millelt mingit arvestatavat tulu saab alles nelja-viie aasta pärast. Kuna aga kavandan oma rahapaigutusi reeglina pikaajalistena, siis Tallinna Sadam sobib mulle.