Kaubanduskeskuste võidurelvastumine kärbib rendihindasid

Tõenäoliselt on suuremad kaubanduskeskused valmis muutuva olukorraga paremini kohanema ning uute kaubanduskeskuste avamine mõjutab rohkem just väikeseid kaubanduskeskuseid ja müügipindasid.

Uute kaubanduskeskuste tulek Tallinnasse ongi käivitanud juba tegutsevate suuremate keskuste laienemise ja renoveerimise. Samuti võtab hoogu kinode ja meelelahutuskeskuste avamine. Näiteks Ülemiste keskus avas alles äsja oma laienduse, kuid just tõenäoliselt vahetusse lähedusse kerkiv T1 on sundinud ettevõtet alustama uue laiendusega, mis valmib juba 2019. aastal just vaba aja ja meelalahutuse pakkumiseks.

Kaubanduspindade pakkumine on Veiderpassi nägemuses Tallinnas küll suur, kuid keskused ise on vananenud, mis annab uutele tegijatele turule sisenemiseks hea platvormi.

Tallinna suurim kaubanduskeskus on Ülemiste Keskus, mille üldpind kasvas 2014. aasta laiendusega 78 500 ruutmeetrini, kaubanduspind aga 59 200 ruutmeetrini. Keskuses tegutseb 210 rentnikku ning ankurrentnikuks on Rimi hüpermarket. Ülemiste Keskusel on 1700 parkimiskohta, millest 1050 asuvad maja ees väliparklas. Ülemiste Keskuse omanik ja arendaja on Norra kinnisvaraettevõte Linstow AS.