Graafik: reaalpalkade kasv on hakanud taas kiirenema

Meie inimeste jaoks veelgi parem uudis on aga see, et aastaid on sama hoogsalt ja münel aastal isegi hoogsamalt kasvanud reaalpalgad ehk palkade kasv, millest on inflatsioon maha arvatud. Selle kümnendi palkade raalkasv oli 4,3 protsenti, aga seda numbrit vähendasid oluliselt aastad 2011 ja 2012, mil inflatsioon oli suhteliselt kiire, mis kahandas palkade reaalkasvu oluliselt. 2011. aasta esimesel poolaastal oli keskmine reaalpalk isegi negatiivne, aga viimase viie aasta keskmine reaalpalk on 5,6 protsenti.