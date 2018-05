Alexela avab Baltikumi esimese avaliku LNG-tankla

LNG-d kasutatakse maailmas autokütusena raskeveokite puhul järjest enam ning selle peamisteks eelisteks on väiksem õhusaaste võrreldes diislikütusega ning oluliselt soodsam hind – kuni 25 000 eurot aastas veoki kohta, mis on Alexela sõnul vedajate silmis suureks plussiks.

Õhuheitmete vähendamine on juba praegu kriitilise tähtsusega kogu transpordisektori jaoks. Senised küllaltki karmid õhuheitmete piirnormid, mis seni kehtisid vaid sõiduautodele, soovitakse Euroopa Komisjoni 17. mai ettepaneku kohaselt kehtestada ka raskeveokitele. Lisaks on Euroopas võetud eesmärgiks siduda teemaksu suurus õhuheitmetega. Kõik need sammud on seotud ambitsioonika plaaniga viia kogu transpordisektor üle null- ja madala CO2 emissiooniga sõidukitele.

«Täna on suureks probleemiks kliima soojenemine, mida põhjustavad fossiilsete kütuste põlemisel atmosfääri paisatavad kasvuhoonegaasid. Transpordisektori osakaal moodustab Euroopa kasvuhoonegaaside emissioonist 25 protenti ning on peamiseks õhusaaste allikaks linnades. Võrreldes 1970. aastaga on transpordisektori poolt õhku paisatud CO2 heitmete hulk enam kui kahekordistunud,» kommenteeris Alexela grupi juhatuse liige Alan Vaht, lisades, et kui elekter ja CNG sobivad enam sõiduautodele, siis veeldatud maagaas LNG on mõeldud kasutamiseks transpordisektoris. «See on parim viis hoida õhk linnades puhtam ning ühtlasi hoida oluliselt kokku kütusekuludelt võrreldes diiselmootoriga sõidukitega,» sõnas Vaht.

Eesti kütuseturul on juba praegu toimunud mitmeid arenguid keskkonnasõbralikumate kütuste pakkumise suunal. Selle aasta maist on kõik tanklaketid kohustatud müüma biokomponendiga bensiini ja diislikütust. Lisaks on mõned tanklaketid arendanud välja korralikud gaasitanklate võrgustikud.