Advokaadibüroo Jesse & Kalaus läheb laiali

«Uute ekspertide liitumine Triniti meeskonnaga on meile suureks tunnustuseks, kuna kinnitab, et oleme oma ärikultuuri- ja mudeliga õige suuna valinud. Teiseks aitab see luua sünergiat Triniti riigiäri ja konkurentsi töögrupis ning muutuda selle ala üheks tugevamaks eksperdiks Eestis ja samas viia Triniti ka rahvusvaheliselt kõrgeimale tasemele,» sõnas Otsmann.

«Mul on siiralt hea meel ühineda Triniti väga kogenud ja ambitsioonika meeskonnaga, mis on üles ehitatud just sellistele väärtustele, nagu minu arvates ühes kaasaegses ja lahedas büroos peab olema. See on selline keskkond, kuhu tahan tulevikus oma panuse anda,» rääkis Kalaus.