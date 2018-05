80-ndatel sündinud põlvkond ei pruugi mitte kunagi viimasest majanduskriisist taastuda

2008. aastal alanud majanduskriis mõjus kinnisvaraturule laastavalt ja vähendas märkimisväärselt isikliku kodu omavate inimeste arvu. Need, kes omasid aga enne kriisi juba kinnisvara, said palju suurema tõenäosusega kriisi ajal ka paremini hakkama. See võimaldas neil uue majanduskasvu ajal kiiremini taastuda ja rohkem raha koguda.

1980-ndatel sündinud inimesed olid viimase kriisi ajal aga tõenäoliselt liiga noored, et omale kinnisvara soetada. Nemad jõudsid kriisi ajal alles tööikka või siis oma kõige viljakamatesse tööaastatesse. See pani nende rahalisele arengule ja kodu omamise plaanidele väga tugevad pidurid peale. 2016. aasta seisuga omas kinnisvara vaid alla 45 protsendi 1980-ndatel sündinud ameeriklastest.

Samuti maadleb just see põlvkond kõige suurema tõenäosusega õppelaenude, autolaenude ja mitmesuguste krediidivõlgadega.

80-ndatel sündinud inimeste kasuks räägib õnneks siiski see, et nad on haritumad, kui ükski varasem põlvkond. Seetõttu on neil ka kõige suurem potentsiaal teenida kõrget sissetulekut. Uuringu koostanud analüütikute sõnul võivad 80-ndatel sündinud inimeste sissetulekud aidata neid jõuda varasemate generatsioonide jõukuse tasemele järgi