Markus Villig valiti Põhja-Euroopa üheks mõjukaimaks nooreks ettevõtjaks

Pingerivi koosneb 25st alla 25-aastasest Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa ettevõtjatest, kes on silma paistnud oma kiire ja eduka karjääriga ning on muutnud oma tegevusega maailma.

Edukate noorte ettevõtjate topi juhib venelane Vitalik Buterin, kes on Ethereumi ja Bitcoin Magazine'i asutaja. Talle järgneb Taxify asutaja ja juht Markus Villig, kelle kohta on välja toodud, kuidas selle aasta aprilli seisuga on tema juhitud ettevõttel Taxifyl ligi kümme miljonit klienti ja 500 000 autojuhti üle maailma.