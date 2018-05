USAs esitleti eestlaste loodud maailma esimest blockchain-tehnoloogial põhinevat merekindlustuse lahendust

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul lepiti uue platvormi Insurwave kontseptsioon kokku aasta aega tagasi ning nüüd on see pärast testimisi esimese 1000 kaubalaeva kindlustuskaitse haldamiseks kasutusele võetud.

«Blockchaini tehnoloogia on kogu maailmas üha kasvava tähelepanu all, nii tänu selle kasutusele Eesti e-teenustes kui ka erinevates globaalsetes lahendustes. Insurwave’i teeb aga haruldaseks asjaolu, et esmakordselt on kindlustuse valdkonnas tegemist sarnase mastaabiga kommertskasutuseks mõeldud lahendusega,» selgitas Ruubel ja lisas, et uudne platvorm võimaldab mõista blockchaini kasutamise ja rakendamise reaalset väärtust lisaks riigiasutustele ka eraettevõtetel.