Kuressaare liinile võib tulla 42-kohaline lennuk

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi juba mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi. Teiste seas on oma huvi tunnistanud Nordica ja AirBaltic.