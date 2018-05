VIDEOINTERVJUU AirBalticu juht: sihtkohtade arv Tallinnast kasvab oluliselt

Bombardier CS300 lennuki kasuks pani airBalticu otsustama asjaolu, et võrreldes juba täna kasutusel olevate Bombardier Q400 NextGen lennukitega – kus on ainult 75 istekohta –, on CS300 tüüpi lennukites 150 kohta. Gaussi sõnul on see kõige odavama istekoha maksumusega lennuk, mis võimaldab neil ka 22 protsenti kütusekulu kokku hoida.