TOP: soomlaste suurimad ärid Eestis

Soomlaste suurimate Eesti äride edetabelit juhivad Neste Eesti AS (müügitulu: 232 317 303; tööjõumaksud: 165 607), Toyota Baltic AS (müügitulu: 213 292 336; tööjõumaksud 246 580), Prisma Peremarket AS (müügitulu: 190 406 000; tööjõumaksud: 917 665), Stora Enso Eesti AS (müügitulu: 187 303 347, tööjõumaksud: 1 553 477), PKC Eesti AS (müügitulu: 146 598 127; tööjõumaksud: 416 372), AS HKScan Estonia (müügitulu: 140 303 000, tööjõumaksud: 1 919 086), Elisa Eesti AS (müügitulu: 99 333 000; tööjõumaksud: 1 917 640), Valio Eesti AS (müügitulu:93 282 000; tööjõukulud: 1 033 794), Aktsiaselts A.Le Coq (müügitulu: 76 926 000; tööjõukulud 952 906) ja YIT Infra Eesti AS (müügitulu: 73 599 000; tööjõukulud: 925 412).