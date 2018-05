Ärikinnisvarahaldus aitab hoone väärtust hoida

Ärikinnisvara pigem üüritakse

1partner kinnisvara juht Martin Vahter. TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

1Partner tegevdirektori Martin Vahteri sõnul oleneb üürimise või ostmise erinevus puhtalt ettevõtte enda soovidest ja võimalustest. «See on puhas ettevõttesisene rahade juhtimine,» sõnas ta ja lisas, et suurem osa ettevõtetest siiski üürib pinda. Kui inimese elus toimuvad suured muutused suhteliselt harva, siis ettevõte peab olema pidevalt valmis uuteks muutusteks, sestap on ettevõttel mõislikum pinda üürida.

Kui ärikinnisvara üürimise ja müümise juures üldse mingeid muutusi võib täheldada, siis see on kindlasti hind. «Hooneid tuleb parasjagu juurde ja pigem on võimalik üürida sama raha eest paremat pinda,» märkis Vahter. Ettevõtjad sõlmivad üürileandjaga enamasti viie aastased lepingud, millel on hind fikseeritud. See tähendab, et vahepeal võib ärikinnisvara hind nii tõusta kui ka langeda, kuid ettevõte maksab siiski lepingus kokkulepitud hinda. Tihti võib ka juhtuda, et üürilepingu lõppedes avastab ettevõte, et hinnad on vahepeal nii palju muutunud, et sama raha eest on võimalik saada hoopis uuem ja ägedam pind.

Et oma kinnisvara väärtust tõsta peavad ka vanema kinnisvara omanikud vaeva nägema. «Hooneid remonditakse, tehakse kapitaalremonte, palju uusi tuleb juurde,» sõnas Vahter ning lisas, et selle tulemuseks on aga see, et mingid nõukogude aegsed pinnad kannatavad selle all, sest ettevõtted kolivad järjest uuematele ja suurematele pindadele. «Samas kui peaks kriis tulema, siis tahavad jälle kõik pinda ära anda.»